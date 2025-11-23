¥¯¥é¥Ö¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼ ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó2025¡×¤ò11·î21Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÊç½¸·¿´ë²èÎ¹¹Ô¤ò¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤éÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢2,000±ß³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÍøÍÑ¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤Ï¡ÖKUMABU25¡×¡£ÀèÃå4,500Ëç¸ÂÄê¡£½ÐÈ¯´ü´Ö¤Ï12·î1Æü¤«¤é2026Ç¯8·î31Æü¤Þ¤Ç¡£ÂåÉ½¼Ô¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤È¤â¤ËÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£