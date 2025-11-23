ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÖÅÄ¸×¾å¤ÎºÊ¡¦ÁÒ¼Â¤µ¤ó¤¬22Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¼¡½÷¤Î¾®³Ø¹»ºÇ¸å¤Î±¿Æ°²ñ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÁÒ¼Â¤µ¤ó¤Ï¡ÖMoka¤Î¾®³ØÀ¸ºÇ¸å¤Î±¿Æ°²ñ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö1¼ïÌÜ1¼ïÌÜ¥×¥í¥°¥é¥àÄÌ¤ê¤Î¡Ø¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Í³¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¹»¤Ç»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤­¤¿»ä¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÅÌ¶¥Áö¤ä¥ê¥ì¡¼¤Ï¤Ê¤¯É½¸½¤ÈÃÄÂÎ¤Î2¼ïÌÜ¤À¤±¤Î½Ð¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹