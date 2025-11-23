ºå¿À¤Î¾®È¨ÎµÊ¿ÆâÌî¼ê¡¢°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¡¢¹â»ûË¾Ì´ÆâÌî¼ê¤¬£²£³Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼£²£°£²£µ¡×¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¡¢ºÇ¤â³èÌö¤·¤¿¼ã¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ëÆ±¾Þ¡£¼ã¸×£³Áª¼ê¤Ë¾Þ¶âÁí³Û£±£°£°£°Ëü¤¬Â£¤é¤ì¡¢¾Ð´é¤ÇÉ½¾´¤µ¤ì¤¿¡£¾Þ¶âÁí³Û¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤¬¤É¤è¤á¤­¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¾®È¨¤Ïº£µ¨¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£¸£¹»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£³ÎÒ¡¢£µËÜÎÝÂÇ¡¢£±£·ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥­¡¼