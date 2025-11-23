ÅìµþÏÑ¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤ÎÁÛÄê¤Ç¡¢ÅìµþÏÑ¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤¬¡¢ºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤ÎËÉºÒ·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·±Îý¤Ï¤­¤ç¤¦¡Ê23Æü¡Ë¸áÁ°9»þ¡¢ÅìµþÏÑ¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.3¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Ç¤Ï¿ÌÅÙ6¶¯¤ÎÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÁÛÄê¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£JRÌÚ¹¹ÄÅ±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë»Ô¤ÎÄ£¼Ë¤Î8³¬¤Ë¤Ï¡¢ÅÏÊÕË§Ë®»ÔÄ¹¤Ï¤¸¤áºÒ³²ÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¿¦°÷¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ÆºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¹ñ