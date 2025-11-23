Âçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Ë»Ù±çÊª»ñ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤¬23ÆüÄ«¡¢¸½ÃÏ¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£23Æü¸áÁ°6»þÈ¾¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô¤ÇNPOË¡¿Í¡ÖÆüËÜ¶å±çÂâ¡×¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ª¤è¤½10¿Í¤¬½ÐÈ¯¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£·î18Æü¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½100¿Í¤¬ÈòÆñ½ê¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¶å±çÂâ¤ÏÈòÆñ½ê¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢²¼Ãå¤ä»õ¤ß¤¬¤­¥»¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¥·¥ã¥ó¥×ー¡¢¥Ü¥Ç