¹ñÆâ¤Î¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÇÈÎÇä°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢11Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¸ÜµÒ¿ô¤ÇÁ´¹ñ1°Ì¤òµ­Ï¿¤·¤¿ÅÚ°æÈþÏÂ¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÀÜµÒ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÈÎÇä°÷¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅÁ¤¨¤ëÂ¸ºß¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ëÅÚ°æ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ä¿È¤À¤·¤Ê¤ß¡¢½êºî¤Ë¹þ¤á¤¿¡ÔÀÜµÒ¤Î¶Ë°Õ¡Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿Ãø½ñ¡Ø¡Ö¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÇä¤ë ¸µ¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó ¥È¥Ã¥×ÈÎÇä°÷¤¬