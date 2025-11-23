¡ÎÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¡ÏÄ®ÅÄ £³¡Ý£± ¿À¸Í¡¿11·î22Æü¡¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤È¤â¤Ë»î¹ç¸å¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ì¤ÐËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÁêÇÏÍ¦µª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï2024Ç¯£··î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Ä®ÅÄ¤ÇÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤Æ¤­¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³ÍÆÀ¤À¡£¿À¸Í¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤â£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤È¤·¤Æ¹¶·â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢32Ê¬¤Ë¤Ïµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¯¥é¥Ö¤ò½é¤Î²¦¼Ô¤ÎºÂ¤ØÆ³¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð28ºÐ¤ÎÁêÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤Î¤¢¤ëÊâ¤ß¤À¤Ã