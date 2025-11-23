Hey! Say! JUMP郄木雄也が箱の中に手を入れて中身を当てるゲームに挑戦。怖がりだという郄木が箱に手を入れることができず、冷や汗をかいて震えあがるシーンがあった。【映像】郄木雄也が怖がる「箱の中身」『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が11月10日に放送。番組では、単独でバラエティに出演することの少ないHey! Say! JUMP郄木雄也をゲストに招き、「郄木雄也を知ろう」企画を実施。進