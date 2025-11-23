µð¿Í¤Ï£²£³Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä£â£ù¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¡×¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¿·ÆþÃÄ£±£±Áª¼ê¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó£Ó£Ô£Ï£Ò£Å¡×¤Èµð¿Í¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£±þ±ç¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤È¡¢Æ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¾¦ÉÊ°ìÍ÷¡Û¡¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¡ß