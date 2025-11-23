¡þÂè45²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Ë¡Ê2025Ç¯11·î23ÆüµÜ¾ë¡¦¾¾ÅçÄ®Ê¸²½´Ñ¸÷¸òÎ®´ÛÁ°¡Á¹°¿Ê¥´¥à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯ÀçÂæ¡á6¶è´Ö42.195¥­¥í¡Ë½÷»Ò±ØÅÁ¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂè45²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Ë¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£1¶è¡Ê7¡¦0¥­¥í¡á¶è´Öµ­Ï¿¤ÏÂè43²óÂç²ñ¤Î»ñÀ¸Æ²¡¦¸ÞÅçè½Çµ21Ê¬27ÉÃ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½øÈ×¤Ë20ºÐ¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¿åËÜ²ÂºÚ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¡¦»³ËÜÍ­