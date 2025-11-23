¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎFWÊ¿²ÏÍª¤¬22Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè16Àá¤Î¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼Àï¤Çº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£Ê¿²Ï¤ÏÂè3Àá¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤â¸åÈ¾27Ê¬¤«¤é¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¾õ¶·¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¤ÈÆ±37Ê¬¡¢MF¥¢¥Ë¥¹¡¦¥á¡¼¥á¥Æ¥£¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤ÆGK¤È1ÂÐ1¤Î·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤Ø¤ÈÎäÀÅ¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì