¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ReoNa¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØReoNa ONE-MAN Concert Tour 2025 ¡ÈHEART¡É¡Ù¤¬11·î21Æü¤Ëºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤Ë¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£ ¡Ö»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ã¤½Æ¨¤²¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊReoNa¡Ë ¡Öunknown¡×¡ÖHUMAN¡×¤ÈËÂ¤¬¤ì¤Æ¤­¤¿ReoNa¤Î¡È¤ª²Î¡É¤ÎÊª¸ì¤Ï¥Ç¥Ó¥åー7¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¿´¡×¤ò ÉÁ¤¯¥¿ー¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¥¹¥Æー¥¸¤Ï¹õ¤¤åË