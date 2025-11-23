µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤¬22Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ª½Ð¤·¥â¥Ø¥¢¥Ë¥Ã¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¡×¡Ö·ã¥Þ¥Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¸ª½Ð¤·¥Ë¥Ã¥È¤Ç¥Ç¥³¥ë¥Æ¤âÈäÏªÊæÀî¤¬¡Ö¤ª¤ä¤ª¤ä¡¢½µËö¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏµÈ¾Í»û¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¸ª½Ð¤·¥â¥Ø¥¢¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤¿ÊæÀî¤¬¤¿¤¤¾Æ¤­¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸«ÊÖ¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Ç¥³¥ë¥Æ¤â¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿