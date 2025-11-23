¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¼±¤òÏÃ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¡Ê43¡Ë¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£¿¿´õ¡Ê40¡Ë¤È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë3¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¡£ÇðÌÚ¤Ï17Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿AKB48¤ò24Ç¯4·î¤ËÂ´¶È¤·¤¿¡£¡Ö10Âå¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤È²¿¤«¡£10Âå¡¢20Âå¤Î»þ¤Ë²¿¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤¤Þ¤¹