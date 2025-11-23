阪神のファン感謝デーが23日、甲子園球場で行われ、シーズンで活躍したナインの表彰が実施された。敢闘賞には村上頌樹投手、在阪放送局賞テレビMVPには石井大智投手が選出。注目のフレッシュ大賞には伊原陵人投手、小幡竜平内野手、郄寺望夢内野手と今季、存在感を発揮した若虎トリオが選ばれた。3人は藤川監督から賞金1000万円が贈られた。