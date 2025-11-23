¿©³Úweb ¡ü¤ª¤¤¤·¤¤¥íー¥«¥ëÉô¤¬¸«¤Ä¤±¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÏ·ÊÞ¤ÎÌ¾Å¹¡£º£²ó¤ÏÉÙ»³¡¦¹â²¬±Ø¤Î±Ø¤½¤Ð¤È¤·¤Æ¸Å¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¡Ø¤¦¤É¤ó¡¦¤½¤Ð º£¾±¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¤Ë100Ç¯°Ê¾å¤Î´Ö¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤äË¬¤ì¤¿¿Í¤Î¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤·¤¿¡È±Ø¤½¤Ð¡É¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤ì¤Ï¸½ºß¡¢¹â²¬±ØÆî¸ý¡Ê¿ðÎ¶»û¸ý¡Ë¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡Ø¤¦¤É¤ó¡¦¤½¤Ð º£¾±¡Ù¤Ç¤¹¡£ ÁÏ¶È¤Ï1915Ç¯(ÂçÀµ4Ç¯)¡£º£¾±ºî¼¡Ïº»á¤È³°¼¡Ïº»á¤¬¹â²¬±Ø¹½Æâ¤Ç¤ÎÎ©¤ÁÇä