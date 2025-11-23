22ÆüÌë¡¢Ä¹Ìî¸©¿ÛË¬»Ô¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½»Âð3Åï¤ò¾Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¥ê¥Ýー¥È¡Ö¸½ºß¿ÛË¬»Ô¤Ç²Ð»ö¤¬È¯À¸Ãæ¤Ç¤¹½»Âð¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¤±ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì·ã¤·¤¯Ç³¤¨¤ë½»Âð¡£·üÌ¿¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£22Æü¸á¸å6»þÈ¾Á°¡¢¿ÛË¬»Ô¸Ð´ßÄÌ¤ê¤Ç¡Ö·úÊª¤Î1³¬¤È2³¬¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌó3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬·Ù»¡¤ä¾Ã