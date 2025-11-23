¥¨¥¢¡¦¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ï¡¢ATR72-600·¿µ¡¤Î¡ÖX-Space Table¡×¤Î¥í¡¼¥ó¥Á¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£É¸½àÅª¤Ê2Ì¾³Ý¤±¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤ÎºÂÀÊ¤ò¡¢¿ôÊ¬¤Ç1Ì¾³Ý¤±¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¡¼¥È¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëºÂÀÊ¤Ç¡¢¼ûÍ×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥â¥Î¥¯¥é¥¹¡¢2¥¯¥é¥¹¤Ë½ÀÆð¤ËÀßÄê¤Ç¤­¤ë¡£¸½ºß³«È¯Ãæ¤Ç¡¢2027Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤Ë¤âÇ§¾Ú¤Î¼èÆÀ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥¢¡¦¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤ËATR72-600·¿µ¡¤ò¼õÎÎ¡£2027Ç¯¤ËÊÝÍ­¤¹¤ëÁ´3µ¡¤Ë¡ÖX-Space Table¡×¤òÆ³Æþ¤¹