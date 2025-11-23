¡ÖÄ³¤ÎÌ²¤ê¡× (C)2017 SIGLO,KING RECORDS,ZOA FILMS ºòÇ¯12·î6Æü¤ËµÞÀÂ¤·¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¡£¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤è¤ê¤­¤Ã¤È¡×(1992Ç¯)¤ä¡Ö¤¿¤Àµã¤­¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¡×(1994Ç¯)¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤ò²Î¤¤ËÂ¤¤¤À²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âº£¤Ê¤ªËº¤ì¤¬¤¿¤¤Ì¾ºî¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡ÖLove Letter¡×(1995Ç¯)¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤¸¤¿Ãæ»³¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£º£