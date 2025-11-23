º£¥·ー¥º¥ó¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë¥êー¥°¤Î¥»ー¥Ö²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¤¬23Æü¡¢·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡¢7500Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤ÎÇ¯Êð1²¯2500Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¾»³Åê¼ê¡§¡Ö¥é¥¤¥Ç¥ë¤¬È´¤±¤¿¸å·êËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢Íèµ¨¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤È¡×¾¾»³Åê¼ê¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤«¤éÍÞ¤¨¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢53»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ46¥»ー¥Ö¤òµó¤²¡¢½é¤Î¥»ー¥Ö²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£23Æü¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤Ï7