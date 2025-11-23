¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ä¥â¡ª30w½é¥Þ¥¿🐘(@tsumo601)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£ É×¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¡Ä¡ª ¥Ä¥â¡ª30w½é¥Þ¥¿¤µ¤ó¤Ï¡¢½Ð»º½àÈ÷¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤½¤í¤¨¤Ê¤­¤ã¤È»×¤¤¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤¿¤Þ¤Ò¤è¤Î¥°¥Ã¥º¥ê¥¹¥È¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢É×¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ä¡£ÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤¬¤³¤Á¤é¡£ Æþ±¡¡¦»º¸å¥°¥Ã¥º¤½¤í¤½¤íÂ·¤¨¤Ê¤­¤ã¤Ê～¤È»×¤Ã¤Æµï´Ö¤Ë¤¿¤Þ¤Ò¤è¤Î¥ê¥¹¥È¹­