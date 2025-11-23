1997Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢ÍâÇ¯¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿Hysteric Blue¡£1999Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö½Õ～Spring～¡×¤Ï66ËüËç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£2004Ç¯¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥·¥ó¥°¥ë14Ëç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à5Ëç¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à1Ëç¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿Èà¤é¤¬¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ 2026Ç¯5·î9Æü¤ËHysteric Blue¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¡£º£²ó¤Ï¥ô¥©ー¥«¥ë¤ÎTama¤Ë¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤ÎÈëÏÃ¤ä¡¢º£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤òÊ¹