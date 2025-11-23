Åìµþ¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ï11·î19Æü¡¢¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¸ÉÆÈ´¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯10·î28Æü¡Á10·î30Æü¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë20Âå¡Á30Âå¤ÎÃË½÷937Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡û°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡Ö¸½ºß¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»þ¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ëÀßÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡Ö»þ¡¹¤¢¤ë¡×¤Ç33.8%¡¢2°Ì¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤Ç31.2%¡¢3°Ì¤¬¡Ö