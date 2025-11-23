¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡¤Á¼è¤ë¤è¡×24Æü¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ËÎ×¤à°æ¾åÂó¿¿¤¬¡¢¥Ð¥­¥Ð¥­¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥­¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÅ¾¿È¤·¤¿Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë°æ¾å¡£¡Ö½àÈ÷Ëþ¥¿¥ó»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡¤Á¼è¤ë¤è¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¶ÚÆùÎ´¡¹¤Î¥Ü¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ã¤Ã¤Ð²áµî¥¤¥Á¤Ç¤Ï¡×¡ÖÅ·¿´¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯