23Æü¸áÁ°9»þ40Ê¬º¢¡¢Ä¹ºê»Ô¸Å²ÏÄ®¤Ç¡ÖÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¾èÁÈ°÷¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î¤¿¤á³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×¤Èºî¶ÈÁ¥¤Î¾èÁÈ°÷¤«¤éÄ¹ºê³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÉÕ¶á¤Î³¤Ãæ¤«¤éÃËÀ­1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Çµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Ä¹ºê³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾èÁÈ°÷¤ÎÃËÀ­(50)¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Åö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£