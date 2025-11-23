¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÈæÎ¨¤¬40¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿ÆüËÜ¡£À¯ÉÜÌÜÉ¸¤òÁ°ÅÝ¤·¤ÇÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤Þ¤À40¡ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤¬ÌÜ»Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÈæÎ¨¤Î¸þ¾å¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÈæÎ¨¸þ¾å¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾­ÍèÅª¤Ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÈæÎ¨80¡ó¤ÏÃ£À®¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹â¹»À¸¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¥óÍâÄ«¤Î½ÂÃ«¤Î³¹¤Ç¥´¥ß½¦¤¤¡£¡Ö¥â¥Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥³¥È¡×¤ò½Å»ë¤¹