¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¸ÅºäÂçËâ²¦¡Ê52¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯·ö²Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þ¡¢Åö»þ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Î¡È¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸Åºä¤Ï¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë170¥»¥ó¥Á¡¢100¥­¥í¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÂÎ³Ê¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤ËÅö»þ½ÀÆ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌµÅ¨