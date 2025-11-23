¹â²Í¤ÏÅ·¹ñ¡¢ÃÏ¾å¤ÏÃÏ¹ö¡Ý¡ÝµþÆàÏÂÆ»¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡©¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÆàÎÉ¹ñÆ»»öÌ³½ê¤ÈNEXCOÀ¾ÆüËÜ¤Ï2025Ç¯11·î20Æü¡¢¡ÖÆàÎÉ¸©µþÆàÏÂ¼«Æ°¼ÖÆ»Ï¢ÍíÄ´À°²ñµÄ¡×¤ò³«ºÅ¡¢µþÆàÏÂÆ»¤Î·úÀßÃæ¶è´Ö¤Î¿ÊÄ½¤ò´Ø·¸¼Ô´Ö¤Ç¶¦Í­¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú°äÀ×¤Ç¤Æ¤­¤¿¡ª¡Û¤³¤ì¤¬¡ÖµþÆàÏÂÆ»¡×¤Î¿ÊÄ½¤Ç¤¹¡ÊÃÏ¿Þ¡¿²èÁü¡ËµþÅÔÉÜ¡¦ÆàÎÉ¸©¡¦ÏÂ²Î»³¸©¤òÆîËÌ¤Ë·ë¤ÖµþÆàÏÂÆ»¤Ï¡¢Á´Ä¹120km¤Î¤¦¤ÁÌó7³ä¤¬³«ÄÌºÑ¤ß¡£¤·¤«¤·¡¢ÆàÎÉ¸©Æâ¤Î¿Í¸ý¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÆàÎÉ»Ô¡¼³à¸¶»Ô´Ö¤ÎÌó26km