2024Ç¯¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿º£Ç¯¤ÎÍÅ²ø¡¦ÊÆ±£¤· ¹áÀî¸©ÅÚ¾±Ä®¤Ë¤¢¤ëÍÅ²øÈþ½Ñ´Û¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¤Áê¤òÉ½¤¹¡Öº£Ç¯¤ÎÍÅ²ø¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÀìÍÑ¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤ËÍÅ²ø¤ÎÌ¾Á°¤ä¤½¤ÎÍýÍ³¡¢ÍÅ²ø¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤òµ­Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¤Ï12·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£ ½¸¤Þ¤Ã¤¿ÍÅ²ø¤ÎÃæ¤«¤éÍÅ²øÈþ½Ñ´Û¤¬¡Öº£Ç¯¤ÎÍÅ²ø¡×¤ò·èÄê¤·¡¢12·î21Æü¤Ë¾®Æ¦Åç¤ÎÀ¾¸÷»û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂç»Õ»Ô¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î´ë²è¤ÏÍÅ²øÈþ½Ñ´Û¤¬2022Ç¯¤«¤é