£²£²Æü¡¢£Ç£²£°¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÎÂè£±¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Íû¶¯ÁíÍý¡ÊÃæ±û¡Ë¡£¡Ê¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²«·ÉÊ¸¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯11·î23Æü¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¡Ê¤ê¡¦¤­¤ç¤¦¡Ë¹ñÌ³±¡ÁíÍý¤Ï22Æü¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤¿20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤ÎÂè1¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡ÖÊñ³çÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££²£²Æü¡¢²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿»ØÆ³¼Ô¤Èµ­Ç°»£±Æ¤ËÎ×¤àÍû¶¯ÁíÍý¡Êº¸¤«¤é£¸¿ÍÌÜ¡Ë¡£¡Ê