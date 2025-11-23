¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤ÎÂçÃÝ°ì¼ù¤È»°Â¼¥Þ¥µ¥«¥º¤¬¡È2¿Í¤ÎÆü¾ï¡É¤ò¥Í¥¿¤ËÇú¾Ð¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¡Ø¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡ß¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º BS ¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡Ù¡ÊBSÄ«Æü¡Ë¡£11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤Î¡È25Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¡É¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢SNS¤ä´ÑÍ÷µÒ¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥°¥Á¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡È60ÂåÃËÀ­¡É¤«¤é¡ÖµìÍ§¤¬´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢