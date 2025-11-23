¹Ò¶õ¼«±ÒÂâÃÛ¾ë´ðÃÏ¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡ÖÃÛ¾ë´ðÃÏ¹Ò¶õº×¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢ÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥ÈÈô¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢F-2¡¦F-15ÀïÆ®µ¡¡¢V-22¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¹Ò¶õµ¡¤¬¶õ¤ÈÃÏ¾å¤Ë½¸·ë¡£´ðÃÏÆâÃó¼Ö¾ì¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Íè¾ì¤Ë¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢JR¶å½£¤ÏÎ×»þÆÃµÞÎó¼Ö4ËÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃµÞ44ËÜ¤òÃÛ¾ë±Ø¤ËÎ×»þÄä¼Ö¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÇîÂ¿¡¦¾®ÁÒ¡¦ÂçÊ¬ÊýÌÌ¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÅ°Äì