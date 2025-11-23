¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º vs ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹ÆüÉÕ¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥¹¥àー¥¸ー¡¦¥­¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊNew Orleans¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º 98 - 115 ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹ NBA¤Î¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥ºÂÐ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤¬¥¹¥àー¥¸ー¡¦¥­¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊNew Orleans¡Ë¤Ç¹Ô¤ï