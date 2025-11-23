¥°¡¼¡¦¥Á¥ç¥­¡¦¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦½Ð¤·¤¿»Ø¤ÎËÜ¿ô¤Ç¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¥·¥É¥Ë¡¼Âç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¤³¤Î¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´Ö¤Î°Õ»Ö·èÄê¥×¥í¥»¥¹¤òÇ¾²Ê³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Neural decoding of competitive decision-making in Rock-Paper-Scissors | Social Cognitive and Affective Neuroscience | Oxford Academichttps://academic