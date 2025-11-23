今年度の泉鏡花文学賞の授賞式が金沢市内で開かれ、髙村薫さんと木内昇さんの2人に記念品などが手渡されました。金沢市が1973年に制定した泉鏡花文学賞。53回目となる今年度は、髙村薫さんの現代と古典、両方の言葉を織り交ぜた長編小説「墳墓記」と能楽師の家に生まれた男性の夢の中の世界を描いた木内昇さんの「奇のくに風土記」の2作同時受賞となりました。授賞式では高村さん、木内さんそれぞれに記念品などが手渡