夢の中でスマートフォンや数字、自分自身を見ることはほとんどないという。ハーバード大学の夢に関する研究で、めったに見られないもの5つが判明、スマホ、読める言葉、意味のある数字、匂いや味、そして自分自身の姿が挙がった。 日本人の1日の平均スマホ使用時間が3～4時間とされる中、夢の世界ではその機器がほとんど登場することはないようだ。 1万6000件の夢の報告を分析した同研究、携帯電