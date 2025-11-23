²Î»ì¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö²Î¥Í¥Ã¥È¡×¤¬¡¢11·î20ÆüÉÕ¤Î¡Ö²Î¥Í¥Ã¥ÈÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖÈ¯ÇäÁ°¤Î³Ú¶Ê¡×¤Î¤ß¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ö²Î»ì±ÜÍ÷¿ô¡×¡Ü¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¥¯¥ê¥Ã¥¯¿ô¡×¤Î³ä¹ç¤Ç¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Î²Î»ì¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥­¥ó¥°¤È¤â°ã¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡¢²Î»ì¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡×¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤À¡£º£²ó¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï1°Ì¤Ë¡¢MAZZEL¤Î¡ÖOnly You¡×¤¬µ±¤¤¤¿¡£3½µÏ¢Â³¤Ç¤Î¼ó°Ìµ­Ï¿¤È¤Ê¤ë¡£