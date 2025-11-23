¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¾¾µ×¿®¹¬»á¤«¤é¡ÈMVP¥±¡¼¥­¡É¤òÂ£¤é¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿(C)Getty Images¼«¿È3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡¢¹Ô¤­¤Ä¤±¤ÎÌ¾Å¹¤«¤é¹ë²Ú¤Ê¤ª½Ë¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖMatsuhisa¡×¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¾¾µ×¿®¹¬»á¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃ«¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¤Ê¡ÈMVP¥±¡¼¥­¡É¤òÂ£¤é¤ì¾Ð´é¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¾¾µ×»á¤ÏÊ¸ÌÌ