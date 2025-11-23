¥¹¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¡ÖSTARFRIDAY¡×¤Ç¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ò11·î28Æü¤«¤é12·î4Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÀßÄêÏ©Àþ¤ÈÊÒÆ»ºÇÄã±¿ÄÂ¤Ï¡¢Åìµþ/±©ÅÄ¡ÁËÌ¶å½£Àþ¤¬8,400±ß¡¢Åìµþ/±©ÅÄ¡ÁÂçºå/´ØÀ¾Àþ¤ÈÌ¾¸Å²°/ÃæÉô¡¦Âçºå/´ØÀ¾¡ÁÊ¡²¬Àþ¤¬8,600±ß¡¢Åìµþ/±©ÅÄ¡Á»³¸ý±§Éô¡¦Ê¡²¬Àþ¤¬9,600±ß¡£Î¹µÒ»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£ÂÐ¾Ý±¿ÄÂ¤Ï¡ÖSTAR LIMITED¡×¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï12·î23Æü¤«¤é2026Ç¯3·î12Æü¤Þ¤Ç¡£ÈÎÇäÀÊ¿ô¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£¹ØÆþ´ü¸Â¤ÏÍ½ÌóÅöÆü¤Ç¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤Ï