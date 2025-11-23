°¨ÎÉ»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç23Æü¡¢ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤È·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï°¨ÎÉ»Ô¤Î¸©Æ»40¹æ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸áÁ°7»þ20Ê¬¤´¤í¡¢³÷À¸ÊýÌÌ¤«¤é¹ÂÊÕÊýÌÌ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬¡¢È¿ÂÐÊý¸þ¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤­¤¿ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤ÈÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤¬·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£