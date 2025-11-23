¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Âçºå¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¤Î1´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉðÆâÍ³µª»Ò¡Ê52ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç2»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢ÍÜ»Ò¤Ë·Þ¤¨¤¿2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ëÉðÆâÍ³µª»Ò¤ËÌ©Ãå¡£¸½ºß¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤È¡¢ÍÄÃÕ±àÇ¯Ä¹¤ÎÄ¹½÷¡¢¤½¤·¤Æ7ºÐÇ¯²¼¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤ÎÉ×¤Î²ÈÂ²4¿Í¤ÇÆø¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¡£