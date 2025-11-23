¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥­¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£´ÖÀÜÅª¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥Þ¤ËÂçÄ´ºº¡ª¥ê¥¢¥ë¥Þ¥Þ¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤äÉ×ÉØ¤ÎÇº¤ß¤òÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤·¡¢¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¤òÊüÁ÷¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬¡ÖºÊ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¥à¥«¤Ä¤¯¸ÀÍÕ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ