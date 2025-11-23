YX LABELS¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£¡¼¥à¡Ë¤È¡¢¿·À¤ÂåJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×aoen¡Ê¥¢¥ª¥¨¥ó¡Ë¤¬¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþ¡¦Í­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØBEAT AX VOL.7¡Ê&TEAM¡¿aoen Special Night¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥³¥é¥¹¡õ¥Ï¥ë¥¢¡¢»¥ËÚ¤Ç¡È¥é¡¼¥á¥ó¥Ç¡¼¥È¡É&TEAM¤Ï´Ú¹ñ¤ÇÈ¯Çä½éÆü¤Ë122ËüËç¤òµ­Ï¿¤·¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿ÏÃÂêºîKR 1st Mini Album ¡ÇBack to Life¡Ç¤Î³Ú¶Ê¤òÆüËÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼