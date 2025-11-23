¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖABEMA NEWS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÃëÂÓ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹ ¡Á¤½¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡¢ÏÃ¤»¤ÐÀ¤³¦¤¬À²¤ì¤ë¤«¤â¡£¡Á¡Ù¤ò11·î21Æü¡Ê¶â¡ËÃë12»þ¤è¤êÀ¸ÊüÁ÷¤·¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¿·¤¿¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¡È»Ò¤É¤â£±¿Í¤¢¤¿¤ê£²Ëü±ß¤ò»ùÆ¸¼êÅö¤Ë¾å¾è¤»¤·¤ÆµëÉÕ¤¹¤ë°Æ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡ÖÌÜÀè¤Î¸½¶â¤è¤êÄ¹´ü¤Î