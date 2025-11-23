Photo: Kosumo Hashimoto ¤â¤·¤â¤Î¤È¤­¤ÎÄäÅÅÂÐºö¤ä¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡£ ¡Ö¹â²Á¤ÊÇã¤¤Êª¤À¤«¤é¤³¤½¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»È¤¦¤Î¤«¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ò¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ðº£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È1¥«·î¤¢¤Þ¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤â¤­¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£