¾®Åç½¨É×¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ß¥é¡¼¡¢¿·ÀîÍÎ»Ê¡¢¸«Î¤Ä«´õ¨¡¨¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼³¦¤ÎÂçÊª¤¿¤Á¤¬¡ÖNo VIP¡×¥Ý¥ê¥·¡¼¤Î¤â¤È¤Ë½¸¤Ã¤¿¡ÈÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡É¥ê¥È¥ê¡¼¥È¤¬²Ã²ì»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£°ËÆ£¥¬¥Ó¥ó¤Ë¤è¤ë¸½ÃÏ¥ì¥Ý¡¼¥È¡£