¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥±¥ë¥ó 3¡Ý4 ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î23Æü¡¿¥é¥¤¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ²°ÂÎ§¡¢Áê¼êDF¤ò°ì½Ö¤ÇÈ´¤­¤µ¤ë½Ö´Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÆ²°ÂÎ§¤¬¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£ÆÀ°Õ¤Îº¸Â­¤ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±¦Â­¤ÇÆþ¤ì¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÆüËÜ»þ´Ö11·î23Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¤Ç¥±¥ë¥ó¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£Æ²°Â¤¬±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ