¼¯»ùÅç¸©Ëíºê»Ô¤Ç23ÆüÄ«Áá¤¯¡¢ÃËÀ­¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£ Ëíºê·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸áÁ°5»þ¤¹¤®¡¢Ëíºê»ÔÌ¯¸«Ä®¤Î»ÔÆ»¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¼ÖÆ»¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬¡¢Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤­¤¿¿©ÉÊ¤ÎÇÛÁ÷¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¡¦ÜÇ±ÑÂÀ¤µ¤ó(33)¤Ç¡¢Æ¬¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤ÁÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£ ¸½¾ì¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤ä¿®¹æµ¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ ¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ