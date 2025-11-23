ÂçÁêËÐ¤Î²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤¬¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¤Î23Æü¡¢µÙ¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ëµ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤¬ÌÀ¸À¤·¤¿¡£º¸¸ªÄË¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£3ÇÔ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤Î¼ó°Ì¤ËÊÂ¤Ö²£¹ËË­¾ºÎ¶¤ÏÉÔÀï¾¡¡£