²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¡Ê64¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÃåÊª»Ñ¤ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÁõ¤¤¤«¤é°ìÊÑ¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¡È¾å²¼¥É¥é¥´¥ó¥³¡¼¥Ç¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥³¡¼¥Ç¤¬»÷¹ç¤¦±é²Î²Î¼ê¡×¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤­Æ£¤¢¤ä»Ò¤Î¡È¥ï¥¤¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÉÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö#¶åÆ¬Î¶¿À¼Ò¾å²¼¥É¥é¥´¥ó¥³¡¼¥Ç¤Ç»²ÇÒ¤¬º¤Æñ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜµÜ¤Ø±ýÉü1»þ´Ö¤«¤±¤Æ»²ÇÒ¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥É¥é¥´¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¹õ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤Ë¡¢¥Ñ¡¼